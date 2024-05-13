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        Sakarya'da geri manevra yaparken tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde geri manevra yapan otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:31
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        Sakarya'da geri manevra yaparken tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde geri manevra yapan otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-650 kara yolu Hanlıköy Mahallesi Bilecik yönünde terminal sapağını geçen F.K. idaresindeki 54 KK 459 plakalı otomobil, geri manevra yaparken M.D'nin kullandığı 76 AHH 783 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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