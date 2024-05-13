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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:30
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlıların sağlıklı ve dinç kalması, sosyal yaşamın merkezinde yer alması için YADEM tarafından çeşitli aktiviteler yapılıyor.

        Bu kapsamda İl Ormanı Tabiat Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe katılan 65 yaş üstü bireyler, fizik tedavi uzmanı eşliğinde egzersiz hareketleri yaptı.

        Daha sonra orman içinde uzun yürüyüşe çıkan yaşlılar, birbirleriyle sohbet ederek keyifli bir gün geçirdi.

        - Adapazarı Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Adapazarı Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, 2023 mali yılı bütçe ve taşınır kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

        Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme yapan meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Işıksu, "810 milyon liralık 2023 yılı bütçemizin gerçekleşme oranları gelirde yüzde 97, giderde 96,61. Komisyonumuza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Haziran ayı olağan meclis toplantısı, 3 Haziran'da saat 11.00'de yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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