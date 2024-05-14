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        ASRİAD Sakarya ekibi, Bosna Hersek'te temaslarda bulunacak

        Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesince, Bosna Hersek'e iş seyahati gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:03
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        ASRİAD Sakarya ekibi, Bosna Hersek'te temaslarda bulunacak
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        Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesince, Bosna Hersek'e iş seyahati gerçekleştirilecek.

        Başkan Rıdvan Ulusal, AA muhabirine, ASRİAD Sakarya Şube Başkanlığı olarak 2024'ün ikinci yurt dışı iş seyahatini 15-18 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştireceklerini bildirdi.

        Karma sektörlerden 28 iş insanıyla yapacakları seyahatin 4 gün süreceğini aktaran Ulusal, "İki günü ticari toplantılar, sunumlar olacak. Yurt dışı misyonlarımızla, ticaret müşavirliğimizle, büyükelçiliğimizle, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığıyla birçok kamu kurum ve kuruluşuyla özel ve ticari görüşmelerimiz olacak." dedi.

        İş seyahatiyle ilgili Genel Başkan İbrahim Cemil Yıldız, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ile görüştüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza ülkemizin 2024 yılında belirlemiş olduğu 375 milyar dolarlık ihracat hedefinin yüzde 1,5'ini ASRİAD olarak gerçekleştirmek istediğimizin taahhüdünde bulunmuştu. Biz de Genel Başkanımızın vermiş olduğu taahhüdün altını doldurmak için ihracat şehri olan Sakarya özelinde Sakarya Şube Başkanlığı olarak yurt dışı iş forumlarımızı devam ettiriyoruz."

        Ulusal, derneğe üye iş insanlarının ürettiği ürünlerin dünya pazarına açılmasını öncelediklerini vurgulayarak, ülkeye döviz girdisinin sağlanması konusunda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, Bosna Hersek ziyaretinin de bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin İsrail ile ticareti tamamen durdurduğuna değinen Ulusal, "Gazze'deki kardeşlerimize yapılan zulmün hiçbir maddi değerle değerlenemeyeceğini çok iyi biliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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