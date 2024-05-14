ASRİAD Sakarya ekibi, Bosna Hersek'te temaslarda bulunacak

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesince, Bosna Hersek'e iş seyahati gerçekleştirilecek.

Başkan Rıdvan Ulusal, AA muhabirine, ASRİAD Sakarya Şube Başkanlığı olarak 2024'ün ikinci yurt dışı iş seyahatini 15-18 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştireceklerini bildirdi.

Karma sektörlerden 28 iş insanıyla yapacakları seyahatin 4 gün süreceğini aktaran Ulusal, "İki günü ticari toplantılar, sunumlar olacak. Yurt dışı misyonlarımızla, ticaret müşavirliğimizle, büyükelçiliğimizle, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığıyla birçok kamu kurum ve kuruluşuyla özel ve ticari görüşmelerimiz olacak." dedi.

İş seyahatiyle ilgili Genel Başkan İbrahim Cemil Yıldız, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ile görüştüklerini anımsatarak, şunları kaydetti: "Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza ülkemizin 2024 yılında belirlemiş olduğu 375 milyar dolarlık ihracat hedefinin yüzde 1,5'ini ASRİAD olarak gerçekleştirmek istediğimizin taahhüdünde bulunmuştu. Biz de Genel Başkanımızın vermiş olduğu taahhüdün altını doldurmak için ihracat şehri olan Sakarya özelinde Sakarya Şube Başkanlığı olarak yurt dışı iş forumlarımızı devam ettiriyoruz."