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        Sakarya'da bilim ve sanat yarışmalarını kazanan öğrenciler geziyle ödüllendirildi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde bilim ve sanat yarışmalarında dereceye giren öğrencilere turizm gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:14
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        Sakarya'da bilim ve sanat yarışmalarını kazanan öğrenciler geziyle ödüllendirildi
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde bilim ve sanat yarışmalarında dereceye giren öğrencilere turizm gezisi düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, matematik, astronomi ve uzay bilimleri kategorilerinde derece yapan öğrenciler, aileleriyle birlikte Sakarya'nın doğal, kültürel, tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

        İl Ormanı Tabiat Parkı'nda başlayan gezi programı, Acarlar Longozu ve Karasu Yeni Mahalle ziyaretiyle noktalandı.

        Galeri
        Galeri

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