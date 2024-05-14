Sakarya'da bilim ve sanat yarışmalarını kazanan öğrenciler geziyle ödüllendirildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, matematik, astronomi ve uzay bilimleri kategorilerinde derece yapan öğrenciler, aileleriyle birlikte Sakarya'nın doğal, kültürel, tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

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