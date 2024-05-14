Sakarya'da otomobilin çarptığı kişi hastanede öldü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde arızalanan aracından indiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde arızalanan aracından indiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eşme Mahallesi'nde arızalanan otomobilini yol kenarına çeken Nejdet Uzun'a (50), aracından indiği sırada E.Y.İ. idaresindeki otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Ağır yaralanan Uzun, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan sürücü E.Y.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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