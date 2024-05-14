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        Sakarya'da otomobilin çarptığı kişi hastanede öldü

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde arızalanan aracından indiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:41 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:41
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        Sakarya'da otomobilin çarptığı kişi hastanede öldü
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde arızalanan aracından indiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Eşme Mahallesi'nde arızalanan otomobilini yol kenarına çeken Nejdet Uzun'a (50), aracından indiği sırada E.Y.İ. idaresindeki otomobil çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Ağır yaralanan Uzun, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

        Gözaltına alınan sürücü E.Y.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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