Sakarya'da otomobilin çarptığı kişi hastanede öldü

Ağır yaralanan Uzun, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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