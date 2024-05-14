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        Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu ağır yaralanan orman işçisi hastanede öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boya varilinin patlaması sonucu yaralanan 3 orman işçisinden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:53 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:53
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        Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu ağır yaralanan orman işçisi hastanede öldü
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boya varilinin patlaması sonucu yaralanan 3 orman işçisinden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda, 6 Mayıs'ta ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varilin patlaması sonucu ağır yaralanan orman işçisi Selçuk Yılmaz (44), dün Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yılmaz'ın cenazesi, Akyazı Hastane Mahallesi Yeşildirek Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Aynı hastaneye kaldırılan diğer işçiler F.Y. ve A.K.T'nin ise tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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