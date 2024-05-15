Ferizli'de vatandaşlar astıma ve aşırı tuz tüketimine karşı bilgilendirildi

Vatandaşlara ve esnafa astım ile aşırı tuz tüketimi konusunda broşür dağıtıp bilgi veren sağlık görevlileri, vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümlerini de yaptı.

Merkez tarafından Dünya Astım Günü dolayısıyla halk pazarı girişinde stant açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.