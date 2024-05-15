Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Ferizli'de vatandaşlar astıma ve aşırı tuz tüketimine karşı bilgilendirildi

        Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, halk pazarında broşür dağıtarak vatandaşları astıma ve aşırı tuz tüketimine karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferizli'de vatandaşlar astıma ve aşırı tuz tüketimine karşı bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, halk pazarında broşür dağıtarak vatandaşları astıma ve aşırı tuz tüketimine karşı uyardı.

        Merkez tarafından Dünya Astım Günü dolayısıyla halk pazarı girişinde stant açıldı.

        Vatandaşlara ve esnafa astım ile aşırı tuz tüketimi konusunda broşür dağıtıp bilgi veren sağlık görevlileri, vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümlerini de yaptı.

        Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Gülşah Yılmaz, AA muhabirine, özel günlerde kurdukları stantla vatandaşları bilgilendirdiklerini belirterek, katılımın yüksek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliği için 24 saat hız denetimi yapılı...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliği için 24 saat hız denetimi yapılı...
        Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu ağır yaralanan orman işçisi hast...
        Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu ağır yaralanan orman işçisi hast...
        Sakarya'da otomobilin çarptığı kişi hastanede öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı kişi hastanede öldü
        Sakarya'da bilim ve sanat yarışmalarını kazanan öğrenciler geziyle ödüllend...
        Sakarya'da bilim ve sanat yarışmalarını kazanan öğrenciler geziyle ödüllend...
        Sakarya'da bariyerlerde asılı kalan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da bariyerlerde asılı kalan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        ASRİAD Sakarya ekibi, Bosna Hersek'te temaslarda bulunacak
        ASRİAD Sakarya ekibi, Bosna Hersek'te temaslarda bulunacak