Ferizli'de vatandaşlar astıma ve aşırı tuz tüketimine karşı bilgilendirildi
Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, halk pazarında broşür dağıtarak vatandaşları astıma ve aşırı tuz tüketimine karşı uyardı.
Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, halk pazarında broşür dağıtarak vatandaşları astıma ve aşırı tuz tüketimine karşı uyardı.
Merkez tarafından Dünya Astım Günü dolayısıyla halk pazarı girişinde stant açıldı.
Vatandaşlara ve esnafa astım ile aşırı tuz tüketimi konusunda broşür dağıtıp bilgi veren sağlık görevlileri, vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümlerini de yaptı.
Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Gülşah Yılmaz, AA muhabirine, özel günlerde kurdukları stantla vatandaşları bilgilendirdiklerini belirterek, katılımın yüksek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.
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