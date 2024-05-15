Sakarya'da özel öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan trafik parkta kuralları öğreniyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde okullarındaki trafik parkta eğitim alan özel öğrenciler, kuralları öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı buluyor.

İhsaniye Mahallesi'ndeki 1. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulunda "Trafik Park Projesi" kapsamında oluşturulan parkurda eğitim gören özel öğrenciler, yaya geçidi ve trafik ışıklarının kullanımı gibi trafik kurallarını öğreniyor.

Yeni bilgiler edinmelerinin yanında eğitimlere bisiklet ve akülü arabalarla katılan çocuklar, hem eğleniyor hem sosyalleşiyor. Özel öğrencilere eşlik eden veliler de çocuklarının gösterdiği gelişimden memnun kalıyor.