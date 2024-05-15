Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan mahalle ziyaretleri

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İlçe Başkanı Samet Çağlayan, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ile mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:46 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan mahalle ziyaretleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İlçe Başkanı Samet Çağlayan, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ile mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Işıklar, Büyükhataplı, Küçükhataplı mahallelerini ziyaret eden Işıksu, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Ziyaretlerinde yerel seçimlerde gösterilen teveccüh için teşekkür eden Işıksu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Işıksu, mahallelerin gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

        Mahalle ziyaretlerinin önemine değinerek, çalışmaların mahalle sakinlerinin katılımıyla daha etkin ve verimli hale geldiğini aktaran Işıksu, "Mahallelerimizi daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        AK Parti İlçe Başkanı Çağlayan ise mahalle ziyaretlerinin talepleri daha yakından dinlemek ve çözüm üretmek adına fırsat olduğunu kaydetti.

        İlçe teşkilatı olarak hep sahada olduklarını vurgulayan Çağlayan, Işıksu ile gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da özel öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan trafik parkta kural...
        Sakarya'da özel öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan trafik parkta kural...
        Sakarya'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Sakarya'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        "Sakarya Bike Fest" heyecanı yarın başlayacak
        "Sakarya Bike Fest" heyecanı yarın başlayacak
        Sakarya'daki Yunanistan Drama mübadillerinin çocuk ve torunları, atalarının...
        Sakarya'daki Yunanistan Drama mübadillerinin çocuk ve torunları, atalarının...
        Ferizli'de vatandaşlar astıma ve aşırı tuz tüketimine karşı bilgilendirildi
        Ferizli'de vatandaşlar astıma ve aşırı tuz tüketimine karşı bilgilendirildi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliği için 24 saat hız denetimi yapılı...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliği için 24 saat hız denetimi yapılı...