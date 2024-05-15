Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ve Lütfi Bayraktar ile İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen Alemdar, samimiyete ve kardeşliğe ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın geçen gün ve bugün yaptığı konuşmalardan sonra 'Ben dava mensubuyum, ülkeme, milletime ve bayrağıma sevdalıyım.' diyen kim varsa bir ve beraber olmak durumundadır. Kardeşliğimizi daha samimi şekilde pekiştirerek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde şehrimizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şehir olması noktasında çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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