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        "Sakarya Bike Fest" için açılış seremonisi düzenlendi

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakarya'da düzenlenecek Sakarya Bisiklet Festivali (Sakarya Bike Fest) için açılış seremonisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 23:42 Güncelleme: 15.05.2024 - 23:42
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        "Sakarya Bike Fest" için açılış seremonisi düzenlendi
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        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakarya'da düzenlenecek Sakarya Bisiklet Festivali (Sakarya Bike Fest) için açılış seremonisi yapıldı.

        Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen törende, semazen, sinevizyon, ışık, bisiklet, halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, törende yaptığı konuşmada, 2016'da attıkları tohumların Sakarya'nın dünyada bisiklet şehri olmasının nişanesi olduğunu belirtti.

        Sakarya'nın bisiklet dostu şehir ünvanını taşıdığına dikkati çeken Müftüoğlu, "Geniş bisiklet yolları ağı, profesyonel takımı, dev organizasyonlarıyla Sakarya bisikleti seviyor ve sahip çıkıyor." diye konuştu.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak böyle kapsamlı, uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bisiklet sporunun aynı zamanda bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Alemdar, "Bisiklet sporunu önemsediğimiz gibi, hemşehrilerimizin bir ulaşım aracı olarak bisikleti kullanmasını ve yaşamlarının parçası haline getirmelerini de önemsiyoruz. Spora gönül veren herkesi bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak amatör ve profesyonel sporların gelişmesi için ortaya koyduğumuz irade ve desteği her platformda ifade ediyoruz. Bizim asıl hedefimiz Sakarya'nın sporcu yetiştiren kimliğini yeniden kazandırmaktır. Yeni sporcular yetiştirilmesi için altyapı desteği sağlamak, spor tesisleri inşa etmektir. Emeği geçen Cumhurbaşkanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Türkiye Bisiklet Federasyonuna teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Törenin sonunda katılımcılar arasından 25 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

        Sakarya'dan Karasu'ya 4 gün, 4 etapta 513,4 kilometre mesafenin katedileceği "Tour Of Sakarya"da heyecan, yarın "Prolog Yarışı" ile Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayacak.

        Festivaldeki en büyük organizasyon ise 26 Mayıs'ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak.

        Organizasyon, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisiyle son bulacak.

        Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sırasında festival bünyesinde akrobasi şovları ile motosiklet gösterileri düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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