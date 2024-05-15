"Sakarya Bike Fest" için açılış seremonisi düzenlendi

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakarya'da düzenlenecek Sakarya Bisiklet Festivali (Sakarya Bike Fest) için açılış seremonisi yapıldı.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen törende, semazen, sinevizyon, ışık, bisiklet, halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, törende yaptığı konuşmada, 2016'da attıkları tohumların Sakarya'nın dünyada bisiklet şehri olmasının nişanesi olduğunu belirtti.

Sakarya'nın bisiklet dostu şehir ünvanını taşıdığına dikkati çeken Müftüoğlu, "Geniş bisiklet yolları ağı, profesyonel takımı, dev organizasyonlarıyla Sakarya bisikleti seviyor ve sahip çıkıyor." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak böyle kapsamlı, uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bisiklet sporunun aynı zamanda bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Alemdar, "Bisiklet sporunu önemsediğimiz gibi, hemşehrilerimizin bir ulaşım aracı olarak bisikleti kullanmasını ve yaşamlarının parçası haline getirmelerini de önemsiyoruz. Spora gönül veren herkesi bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak amatör ve profesyonel sporların gelişmesi için ortaya koyduğumuz irade ve desteği her platformda ifade ediyoruz. Bizim asıl hedefimiz Sakarya'nın sporcu yetiştiren kimliğini yeniden kazandırmaktır. Yeni sporcular yetiştirilmesi için altyapı desteği sağlamak, spor tesisleri inşa etmektir. Emeği geçen Cumhurbaşkanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Türkiye Bisiklet Federasyonuna teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.