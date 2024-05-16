Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        "Tour of Sakarya" Prolog yarışıyla başladı

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya", Prolog yarışıyla start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tour of Sakarya" Prolog yarışıyla başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya", Prolog yarışıyla start aldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "Tour of Sakarya 2.2" kategorisinde yapılan yarışlarda, 9 ülkeden 88 sporcu mücadele etti.

        Türk sporcuların da yarıştığı müsabakada start çizgisinden tek tek çıkan sporcular, 5 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı.

        Yarışlar sonunda en iyi zamanı elde eden Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Serdar Anıl Depe birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Burak Abay ikinci, Çinli Lyu Xianjing üçüncü oldu.

        Genel klasmanda ise birinciliği Spor Toto Spor Kulübünden Serdar Anıl Depe elde etti.

        Dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve FIFA kokartlı Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan tarafından törenle verildi.

        Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel hafta geçireceklerini, bugün "Tour of Sakarya"ya Prolog yarışıyla start verdiklerini söyledi.

        Şampiyonada iyi takımların olduğuna değinen Müftüoğlu, "Olimpiyat hazırlığıyla ilgili Türk sporcularımız da buradalar. Buraya gelen takımların hepsi olimpiyata gitmeyle ilgili burada kendilerini görecekler." dedi.

        Müftüoğlu, organizasyonun, sporun tabana yayılması konusunda önemli olduğuna işaret ederek, "Gelecekte dünya çapında çok önemli bir marka olacak. Tabii bisiklet ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz. Bike Fest de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile geçen yıl 100. Yıl Turu Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapıldı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi

        Benzer Haberler

        "Sakarya Bike Fest" için açılış seremonisi düzenlendi
        "Sakarya Bike Fest" için açılış seremonisi düzenlendi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya kısa kısa
        Sakarya kısa kısa
        Söğütlü Orta Mahalle muhtarı Nihat Gönül, kalp krizi sonucu vefat etti
        Söğütlü Orta Mahalle muhtarı Nihat Gönül, kalp krizi sonucu vefat etti
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan mahalle ziyaretleri
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan mahalle ziyaretleri
        Sakarya'da özel öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan trafik parkta kural...
        Sakarya'da özel öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan trafik parkta kural...