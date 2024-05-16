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        Sakarya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:05
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        Sakarya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Köprübaşı Mahallesi 3523'te Sokak'taki bir kereste atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler bir anda büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) sevk edildi.

        Ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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