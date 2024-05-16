Sakarya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köprübaşı Mahallesi 3523'te Sokak'taki bir kereste atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler bir anda büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) sevk edildi.

Ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.