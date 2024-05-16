Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelliler Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:24 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelliler Şenliği" düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle aktiviteler gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, engelin bedende olabildiğini ancak fikirlerde olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbirimiz nerede, nasıl dünyaya geleceğini seçemez. Onlar bizim canımız, cananımızdır. Unutmayalım ki hepimiz son nefesimize kadar engelli adayıyız." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik sonunda aileler, ev sahipliği için Alemdar'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

        - AK Parti Sakarya heyetinden Bakan Bayraktar'a ziyaret

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı Ankara'da ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar ile enerji alanındaki proje ve yatırımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte hayata geçireceğimiz projelerin takibini hassas bir şekilde sürdürüyoruz. Sakarya'mızın ihtiyacı olan, taleplere karşılık üretecek yatırımları hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Enerji projelerinin masaya yatırıldığı toplantıda Bakan Bayraktar, ziyaretleri dolayısıyla Sakarya heyetine teşekkür etti.

        - Büyükşehir Belediyesi tasarruf tedbiri çalışması kararını paylaştı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" kapsamında aldıkları yeni tedbir kararlarını açıkladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kiralık binalarda hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi birimlerinin, belediyeye ait kamu binalarına taşınması için çalışmalara başladıklarını aktaran Alemdar, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni desteklediklerini belirtti.

        Alemdar, paket çerçevesinde yer alan hususlarda çalışmalara başladıklarına değinerek, "Bu doğrultuda kiralık binalarda hizmet sunan Büyükşehir Belediye birimlerimizin en kısa sürede Büyükşehir bünyesindeki kamu binalarına transfer olmaları için çalışmalara başladık. Planladığımız kira tasarrufu dönüşümü ile belediye hizmetlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da kamuflaj giyen 47 engelli temsili askerlik yaptı
        Sakarya'da kamuflaj giyen 47 engelli temsili askerlik yaptı
        "Tour of Sakarya" Prolog yarışıyla başladı
        "Tour of Sakarya" Prolog yarışıyla başladı
        "Sakarya Bike Fest" için açılış seremonisi düzenlendi
        "Sakarya Bike Fest" için açılış seremonisi düzenlendi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa