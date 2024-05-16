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        "Tour of Sakarya", MTB Cup yarışıyla devam etti

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da ilk gün yarışları, Sakarya MTB Cup ile tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:47 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:47
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        "Tour of Sakarya", MTB Cup yarışıyla devam etti
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da ilk gün yarışları, Sakarya MTB Cup ile tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan yarışlarda dağ bisikleti etabı olan Sakarya MTB Cup koşuldu.

        Zorlu orman ve dağ etabında 4 bin 500 metrelik parkurda, 7 ülkeden 13 erkek sporcu 8 tur ve 4 kadın sporcu 4 tur boyunca kıyasıya mücadele etti.

        Yarışlar sonunda erkekler kategorisinde Belçikalı Pierre De Froidmont birinci, Avusturyalı Sam Ox ikinci, Belçikalı Jarne Vandersteen de üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise birinciliği Belçikalı Emeline Detilleux elde ederken, Meksikalı Erika Monserrath Rodriguez Suarez ikinci, Ukraynalı Maria Sherstiuk da üçüncü sırada yer aldı.

        Dereceye giren sporculara ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar tarafından törenle verildi.

        Sakarya Bike Fest, yarın Tour of Sakarya 1. etap yarışlarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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