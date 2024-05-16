"Tour of Sakarya", MTB Cup yarışıyla devam etti

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da ilk gün yarışları, Sakarya MTB Cup ile tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan yarışlarda dağ bisikleti etabı olan Sakarya MTB Cup koşuldu.

Zorlu orman ve dağ etabında 4 bin 500 metrelik parkurda, 7 ülkeden 13 erkek sporcu 8 tur ve 4 kadın sporcu 4 tur boyunca kıyasıya mücadele etti.