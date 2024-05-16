Sakarya'da yangın çıkan 2 evde hasar oluştu

İtfaiye ekiplerince iki yangın da söndürüldü.

Sarıdere Mahallesi'nde M.B'ye ait iki katlı müstakil evin üst katında, Bayraktepe Mahallesi 7012'nci Sokak'ta da K.K'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

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