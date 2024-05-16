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        Sakarya'da yangın çıkan 2 evde hasar oluştu

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:34 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:34
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        Sakarya'da yangın çıkan 2 evde hasar oluştu
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Sarıdere Mahallesi'nde M.B'ye ait iki katlı müstakil evin üst katında, Bayraktepe Mahallesi 7012'nci Sokak'ta da K.K'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine adreslere itfaiye, polis, sağlık ve Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince iki yangın da söndürüldü.

        Evlerde, yangınlar nedeniyle hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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