Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarına başladı
Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarına başladı.
Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarına başladı.
Trendyol 1. Lig'de normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Süper Lig için oynanacak play-off finaline doğrudan yükselen yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıktı.
Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.
Sakaryaspor, Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK'yi karşı karşıya getirecek play-off 2. tur eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
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