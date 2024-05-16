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        Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 23:28 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:28
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        Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarına başladı
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        Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarına başladı.

        Trendyol 1. Lig'de normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Süper Lig için oynanacak play-off finaline doğrudan yükselen yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıktı.

        Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

        Sakaryaspor, Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK'yi karşı karşıya getirecek play-off 2. tur eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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