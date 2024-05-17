Genç mühendisler, yapay zeka destekli yazılımla otomotivde üretim hatalarını azaltıyor

UĞUR SUBAŞI - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) mezunları Teknokent bünyesinde kurdukları firmada, otomotiv sektöründe dış gövde parçalarında yüzey kaynaklı kusurların tespit edilmesine yönelik yapay zeka destekli yazılım geliştirdi.

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünde, üniversite sanayi işbirliği kapsamında öğrencilik döneminde yapay zeka üzerine AR-GE çalışmaları yürüten 7 kişilik ekip, mezun olduktan sonra Sakarya Teknokent'te akademisyenlerin desteğiyle firma kurdu.

Genç mühendisler, firma çatısı altında çalışmalarına 3 yıl önce başladıkları, otomotiv sektöründe dış gövde parçalarında yüzey kaynaklı kusurların tespit edilmesine yönelik yapay zeka destekli yazılım projesini hayata geçirdi.

Görsel algı ve yapay zeka entegrasyonu ile insan gözlemine dayalı kalite kontrol süreçlerini otonom seviyeye taşıyan yazılımla otomotiv sektöründe üretim süreçlerinde zaman kaybının azaltılması, otonom kalite kontrol süreçleri sayesinde de verimliliğin artması sağlanıyor.

Yazılımla çizik, göçük, yırtık ve boya hataları saptanarak üretimde bir sonraki aşamaya geçilmesi önleniyor.

- "Mezun öğrencilerle bir arada iş yapmak değerli"

SUBÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü sorumlusu Ali Furkan Kamanlı, AA muhabirine, koordinatörlükte öğrencilerin projelerini hayata geçirebilmesine, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilmesine destek olmak amacıyla akademisyenlerin yanı sıra üniversiteden mezun olanların da alanlarına göre mentörlük (yönlendirme) yaptığını söyledi.

Mezun öğrencilerle bir arada iş yapmanın değerli olduğunu dile getiren Kamanlı, öğrencilerine aktardığı bilgilerle onların piyasaya atılmasının ve birlikte iş yapmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.