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        "Tour of Sakarya" 1. etap yarışları yapıldı

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da 1. etap yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:53
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        "Tour of Sakarya" 1. etap yarışları yapıldı
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da 1. etap yarışları tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 88 sporcu katıldı.

        Sakarya'nın doğal güzellikleri eşliğinde 118,2 kilometrelik Akmeşe-Camili güzergahını geçen sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Vatandaşlar da mahallelerinden geçen sporcuları ilgiyle takip etti.

        Yarışları Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit birinci, Kazakistanlı Logan Shtein ikinci, Özbekistanlı Nikita Tsvetkov üçüncü olarak tamamladı.

        Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Kaan Soylu Özkalbim ise yarışı dördüncü bitirerek ilk 5'e dahil olan Türk sporcu oldu.

        Dereceye girenlere ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce tarafından törenle verildi.

        Sakarya Bike Fest, yarın 136,4 kilometrelik "Tour of Sakarya" 2. etap yarışlarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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