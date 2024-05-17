"Tour of Sakarya" 1. etap yarışları yapıldı

Dereceye girenlere ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce tarafından törenle verildi.

Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Kaan Soylu Özkalbim ise yarışı dördüncü bitirerek ilk 5'e dahil olan Türk sporcu oldu.

Vatandaşlar da mahallelerinden geçen sporcuları ilgiyle takip etti.

Sakarya'nın doğal güzellikleri eşliğinde 118,2 kilometrelik Akmeşe-Camili güzergahını geçen sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 88 sporcu katıldı.

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