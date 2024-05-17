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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakıp 2028'e giden sürecin yapı taşlarını oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 21:12 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:12
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakıp 2028'e giden sürecin yapı taşlarını oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

        AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Yılmaz, Yerel Yönetimler birimi olarak seçimden sonra il ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtti.

        Yılmaz, teşkilatlarla seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini aktararak, milletin sandık yoluyla kendilerine olan talimatlarını okuyup analiz ettiklerini, istişarelerde bulunduklarını anlattı.

        İnsan hayatının konforunu yükseltmeyi adeta ibadet gibi gören bir siyasi anlayışa sahip olduklarını dile getiren Yılmaz, "31 Mart seçimini geride bırakıp önümüzdeki dönemde 2028'e giden sürecin yapı taşlarını oluşturmak; siyasetimizin gereği olan yapmamız gerekenleri bir önceki seçimde milletimizin bize verdiği talimatları eksiksiz ve doğru anlayıp, doğru tarif edip ve tanımlayıp onu bir yol haritası haline getirip önümüze bakmayı arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz." dedi.

        Yılmaz, seçimlerde elde edilen başarıları tebrik edip kaybedilen yerleri yeniden kazanmaya odaklandıklarını belirterek üşenmeden, hiç zaman kaybı veya yorgunluk belirtisi göstermemeye gayret ederek toplantılarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşkilatın tüm kademeleriyle 2028'e hazırlandıklarını ifade etti.

        Toplantıda AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri yer aldı.

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