Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Sakarya'da, İsrail'in devlet olarak tanındığı 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali için gösteri düzenlendi.

Sakarya Valiliği önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, İsrail aleyhine yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan avukat Ali Abdullah, 1949 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan İsrail'in devlet olarak tanıması kararının kaldırılması ve işgal altındaki toprakların Filistinlilere teslim edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in kuruluşundan bu yana Filistin halkının acılarının arttığına işaret eden Abdullah, süper güçlerin desteğini arkasına alan İsrail'in, daha saldırgan bir biçimde, hiçbir uluslararası kararı tanımadan işgale hız verdiğini belirtti.