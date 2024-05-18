Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, spor camiasıyla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentteki sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi.

Ormanpark'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda sporculara seslenen Alemdar, bugünün ve yarının bayraktarları olduklarını söyledi.

Her bir sporcunun, alanında Türk bayrağını dalgalandırmak için fedakarlıklar yaptığını belirten Alemdar, Sakarya'nın birçok spor alanında büyük başarılara imza attığını dile getirdi.

Alemdar, genç sporcuların, büyüklerin yolundan giderek nice başarılara imza atmalarını temenni ederek, "Çok önemli sporcular yetiştirmiş bir şehrin evlatları olarak inanıyoruz ki; sizler de bundan sonraki süreçte büyüklerinizle birlikte onların yolundan giderek, hem şehrimize hem de ülkemize yakışan nice başarılara imza atan birer sporcu olacaksınız." ifadelerini kullandı.