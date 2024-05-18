İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

Eren, "Gazze, kardeşliğinin gereklerini yerine getirmede tembellik yapan, davet ve tebliğ faaliyetlerinden geri duran bizlere, nasıl İslam'a davet yapılır, insanların kalplerine konuşarak değil nasıl yaşayarak girilir, cihat meydanlarından gösterdi. Özgür Filistin'de mücahit kardeşlerimizle Gazze zaferini kutlayacağımız günde buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki vahşetin tüm ümmetin imtihanı olduğunu belirten Eren, Müslümanların uyanık olması gerektiğini dile getirdi.

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