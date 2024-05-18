"Tour of Sakarya" 2. etap yarışları yapıldı

Tour of Sakarya'nın 137,5 kilometrelik üçüncü ve son etabı ise yarın gerçekleştirilecek.

Sakarya Bike Fest, bu akşam elit kadınlar, elit erkekler ve junior erkekler kategorilerinde yapılacak MTB Night Cup yarışıyla devam edecek. Elit kadınlar ve junior erkekler 28,1 kilometre, elit erkekler ise 37,1 kilometrelik parkurda yarışacak.

Dereceye girenlere ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce tarafından törenle verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 73 sporcu katıldı.

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