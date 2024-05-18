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        "Tour of Sakarya" 2. etap yarışları yapıldı

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da 2. etap yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:14
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        "Tour of Sakarya" 2. etap yarışları yapıldı
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da 2. etap yarışları tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 73 sporcu katıldı.

        Yarış öncesi bisikletlerinin son kontrolünü yapan sporcular, start verilmesiyle 136,4 kilometrelik Kaynarca etabında dereceye girebilmek için yarıştı.

        Yarışları Çinli Lyu Xianjing birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Burak Abay ikinci, Spor Toto Spor Kulübünden Serdar Anıl Depe üçüncü sırada bitirdi.

        Dereceye girenlere ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce tarafından törenle verildi.

        Sakarya Bike Fest, bu akşam elit kadınlar, elit erkekler ve junior erkekler kategorilerinde yapılacak MTB Night Cup yarışıyla devam edecek. Elit kadınlar ve junior erkekler 28,1 kilometre, elit erkekler ise 37,1 kilometrelik parkurda yarışacak.

        Tour of Sakarya'nın 137,5 kilometrelik üçüncü ve son etabı ise yarın gerçekleştirilecek.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki etkinliklerle kutlanacak. Müzik grubu İkilem, vereceği konserle 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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