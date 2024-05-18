Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Pamukova'daki Fatma Hanım Ortaokulu'nda "Kelime Müzesi" açıldı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Fatma Hanım Ortaokulu'nda "Kelime Müzesi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pamukova'daki Fatma Hanım Ortaokulu'nda "Kelime Müzesi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Fatma Hanım Ortaokulu'nda "Kelime Müzesi" açıldı.

        Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını öğrencilere anlatmak amacıyla Türkçe öğretmeni Tuba Yavuz ve sosyal bilgiler öğretmeni Bahadır Demir tarafından müze hazırlandı.

        Müzenin açılış törenine Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Güvendi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve davetliler katıldı.

        Başkan Akın, ilçeye kazandırılan müzede emeği geçenleri tebrik ederek, "Çocuklarımızın, kelimeleri anlamaları ve üzerinde düşünmeleri için Kelime Müzesi'ni mutlaka görmeleri gerekir." dedi.

        Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisini izleyen Başkan Akın, tebriklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Mücadelede dev heyecan!
        Mücadelede dev heyecan!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri

        Benzer Haberler

        Sakarya Üniversitesi'nde kız öğrenciler, mikroyeterlilik programıyla iş hay...
        Sakarya Üniversitesi'nde kız öğrenciler, mikroyeterlilik programıyla iş hay...
        "Tour of Sakarya" 2. etap yarışları yapıldı
        "Tour of Sakarya" 2. etap yarışları yapıldı
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, spor camiasıyla buluştu
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, spor camiasıyla buluştu
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya'da "3. İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu"nda k...
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya'da "3. İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu"nda k...
        Sakarya'da "3. İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" başladı
        Sakarya'da "3. İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" başladı