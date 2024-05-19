Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, tam 105 yıl önce bugün aziz milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli mücadelenin başlangıcı olarak binlerce yıl hiç unutulmayacak meşakkatli, bir o kadar kutsal sayılan bir yola çıktığını ve her yanı kuşatılarak işgal edilme planları yapılan canı feda edilesi vatanın bekası için bağımsızlık meşalesinin ateşini yaktığını belirtti.

        Milletin birliği ve beraberliğiyle ortak değerler etrafında buluşarak Samsun'da başlatılan bağımsızlık hareketinin, tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden dirilişinin başlangıcı olduğunu vurgulayan Karadeniz, bu ilk adımla yanan bağımsızlık ateşinin Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek bütün vatan sathına yayılarak nihayetinde destanlaşan bir kurtuluş mücadelesine dönüştüğünü kaydetti.

        Aziz milletin, bağımsızlık ve geleceği korumak adına her yaştan insanıyla, kadını ve erkeğiyle verdiği bu büyük mücadelenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına vesile olduğunu aktaran Karadeniz, "Ve yalnızca milletimizin değil, bütün mazlum toplumların mücadele azimlerinin de ateşlendiği bir gün olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Bağımsızlık savaşımızı zafere taşıyan bu ortak fikir ve dayanışma ruhu, bugün de devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmemiz için bize ilham ve güç vermektedir." ifadelerini kullandı.

        Vali Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sevgili gençler, bağımsızlık mücadelemizin başladığı bu anlamlı günün Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan sizlere armağan edilmesi, vatan sevgisinin ve azmin en kıymetli sembolüdür. Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği eşsiz mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucunda kurulan Cumhuriyetimiz ve devletimiz sizlere emanettir. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girme idealimizin, sizlerin azim, bilgi ve birikimiyle gerçekleşeceğine inancımız tamdır. Sizlere düşen en büyük görev ise bu kutsal vatan topraklarına sahip çıkıp al bayrağı tertemiz şekilde daha ileriye taşımak, çağın gerektirdiği her türlü donanıma sahip olup birikiminizi gelecek nesillere teslim etmektir."

        Ülkenin umudu ve göz bebeği gençlerin yanında olmaktan daima gurur duyduklarını belirten Karadeniz, "Geleceğe emin adımlarla yürürken tüm güçlüklere karşı enerjiniz, geniş ufkunuz, bilgi birikiminiz ve ideallerinizle bağımsızlık meşalesini başarılı şekilde taşıyacağınıza, bu aziz vatanı koruma bilinciyle, tarihimize ve değerlerimize bağlı kalarak ülkemizi bugünden daha huzurlu günlere ulaştıracağınıza yürekten inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

        Karadeniz, bağımsızlık mücadelesinin 105'inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak kendilerine emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmetle anarak, gençlerin bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!

        Benzer Haberler

        Pamukova'daki Fatma Hanım Ortaokulu'nda "Kelime Müzesi" açıldı
        Pamukova'daki Fatma Hanım Ortaokulu'nda "Kelime Müzesi" açıldı
        Sakarya Üniversitesi'nde kız öğrenciler, mikroyeterlilik programıyla iş hay...
        Sakarya Üniversitesi'nde kız öğrenciler, mikroyeterlilik programıyla iş hay...
        "Tour of Sakarya" 2. etap yarışları yapıldı
        "Tour of Sakarya" 2. etap yarışları yapıldı
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, spor camiasıyla buluştu
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, spor camiasıyla buluştu
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya'da "3. İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu"nda k...
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya'da "3. İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu"nda k...