Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Beyler Mahallesi'ndeki fındık bahçesine çalışmaya giden Zülküf Koçan'ın (44) kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, aracın altında kaldı.
Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Koçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Kocaali Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
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