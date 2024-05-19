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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:16 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:16
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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Beyler Mahallesi'ndeki fındık bahçesine çalışmaya giden Zülküf Koçan'ın (44) kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, aracın altında kaldı.

        Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Koçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Kocaali Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

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