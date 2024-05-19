Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da nehre düşen genç kız boğuldu

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde nehre düşen 19 yaşındaki genç kız boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da nehre düşen genç kız boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde nehre düşen 19 yaşındaki genç kız boğuldu.

        Ailesiyle piknik yapmak için Dereköy Mahallesi'ne giden Rümeysa Seyisoğlu (19), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düştü.

        Durumu fark eden aile yakınları ile çevredekiler, genç kızı uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seyisoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbide heyecan sürüyor
        Dev derbide heyecan sürüyor
        Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı
        Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı
        Derbi öncesi gerginlik!
        Derbi öncesi gerginlik!
        Galatasaray'dan derbi koreografisi
        Galatasaray'dan derbi koreografisi
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Ferizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Ferizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Taraklı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Taraklı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra...
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra...
        Pamukova'daki Fatma Hanım Ortaokulu'nda "Kelime Müzesi" açıldı
        Pamukova'daki Fatma Hanım Ortaokulu'nda "Kelime Müzesi" açıldı