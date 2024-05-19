Sakarya'da nehre düşen genç kız boğuldu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde nehre düşen 19 yaşındaki genç kız boğuldu.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde nehre düşen 19 yaşındaki genç kız boğuldu.
Ailesiyle piknik yapmak için Dereköy Mahallesi'ne giden Rümeysa Seyisoğlu (19), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düştü.
Durumu fark eden aile yakınları ile çevredekiler, genç kızı uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seyisoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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