"Tour of Sakarya"nın 3. ve son etap yarışları yapıldı

Tour of Sakarya’nın genel klasman birincisi China Glory Mentech Takımı sporcusu Willem Jakobus Smit oldu. İkinciliği Spor Toto Continental Team takımından Kaan Soylu Özkalbim alırken, üçüncü Vino Sko Team’den Iogan Shtein oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 73 sporcu katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da 3. ve son etap yarışları tamamlandı.

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