Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        "Tour of Sakarya"nın 3. ve son etap yarışları yapıldı

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da 3. ve son etap yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:44 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tour of Sakarya"nın 3. ve son etap yarışları yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da 3. ve son etap yarışları tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 73 sporcu katıldı.

        Yarış öncesi bisikletlerinin son kontrolünü yapan sporcular, startın verilmesiyle 137,5 kilometrelik Kaynarca-Karasu-Sakarya etabında dereceye girebilmek için yarıştı.

        Yarışları Almaty Astana Motors takımından Orken Slamzhanov birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Burak Abay ikinci, China Glory Mentech takımından Lyu Xianjing üçüncü sırada bitirdi.

        Dereceye girenlere ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken tarafından verildi.

        Tour of Sakarya’nın genel klasman birincisi China Glory Mentech Takımı sporcusu Willem Jakobus Smit oldu. İkinciliği Spor Toto Continental Team takımından Kaan Soylu Özkalbim alırken, üçüncü Vino Sko Team’den Iogan Shtein oldu.

        Ödül törenin ardından müzik grubu "İkilem" konser verdi.

        Festivaldeki en büyük organizasyon, 26 Mayıs'ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak.

        Organizasyon, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisiyle son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Derbi öncesi gerginlik!
        Derbi öncesi gerginlik!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da nehre düşen genç kız boğuldu
        Sakarya'da nehre düşen genç kız boğuldu
        Ferizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Ferizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Taraklı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Taraklı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra...
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra...