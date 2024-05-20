Sakarya'da "Adapazarı Gençleri Yazarlarını Okuyor" etkinliği düzenlendi

Sakarya'da Gençlik Haftası kapsamında "Adapazarı Gençleri Yazarlarını Okuyor" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesince, Sakaryalı şair ve yazarların gençler tarafından daha yakından tanınması ve okunması amacıyla Aziz Duran Parkı'nda etkinlik organize edildi.

Bu kapsamda 8 liseden katılım sağlayan öğrencilere, yaşamını sürdüren 60 yazarın kitapları dağıtıldı.

Eserleri okuyup birbirlerine anlatan öğrenciler, merak ettiklerini yazarlara sorma fırsatı buldu.

Aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi Başkanı olan yazar Fahri Tuna, AA muhabirine, "Hoş proje oldu. Öğrenciler hem kitapları birbirleriyle paylaştı hem yazarlarla bir araya geldi. Kitabın öne çıktığı proje oldu." diye konuştu.

Yazar Fatma Betül Duran da projeye katılmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çünkü çok başarılı öğrencilerdi ve gerçekten çok güzel çalışmış, çok iyi okumuşlar. Kitapla ilgili benim bile fark edemediğim noktalara değinmişler. Çok hoşuma gitti, inşallah tekrarı olur. Bir başkasının gözünden kitabımın değerlendirilmesi çok farklı duyguymuş, o yüzden herkese çok teşekkür ederim."