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        Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:02
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        Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarını sürdürdü
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        Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarını sürdürdü.

        Trendyol 1. Lig'de normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Süper Lig için oynanacak play-off finaline doğrudan yükselen yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıktı.

        Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

        Hastalığı bulunan Dino Ndlovu ve Zdravko Dimitrov ile sakatlıkları süren Kabongo Kasongo ve Odise Roshi antrenmanda yer almadı.

        Teknik direktör Demirbakan, gazetecilere, yaklaşık 20 gündür maç oynamadıklarını, bunun dezavantaj olduğunu fakat yüklemeleri müsabaka seviyesinde yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Ne kadar başarılı olduğumuzu final maçında göreceğiz. Diğer rakiplerimiz oynaya oynaya geldi. Artık final maçında süreyi kim iyi kullanmışsa o bir adım önde olacak." diye konuştu.

        Çalışmalara devam ettiklerini anlatan Demirbakan, play-off grubunun en iyi kadrosuna sahip olduklarını kaydetti.

        Sakaryaspor, Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK'yi karşı karşıya getirecek play-off 2. tur eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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