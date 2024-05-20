Sakarya'da inşaat kazısında ceset bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaat kazısı sırasında ceset bulundu.

Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi Toki Konutları yanında bir inşaat kazısı sırasında kepçe operatörü bir cisim fark etti.

Kepçeden inip bakınca ceset olduğunu gören operatör, durumu polise bildirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinde bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

Ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.