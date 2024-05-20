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        Sakarya'da inşaat kazısında ceset bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaat kazısı sırasında ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:50
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        Sakarya'da inşaat kazısında ceset bulundu
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaat kazısı sırasında ceset bulundu.

        Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi Toki Konutları yanında bir inşaat kazısı sırasında kepçe operatörü bir cisim fark etti.

        Kepçeden inip bakınca ceset olduğunu gören operatör, durumu polise bildirdi.

        Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinde bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

        Ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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