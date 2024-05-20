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        Sakarya'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:11
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        Sakarya'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi'nde Mehmet Ali Çetinel (19) idaresindeki 54 AKH 644 plakalı motosikletle plakası henüz öğrenilemeyen Ö.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Çetinel, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Çetinel'in cenazesi, Korucuk Mahallesi'ndeki Toki Numan Yazıcı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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