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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi engelsiz hobi atölyesi öğrencileri fide dikimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:12
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi engelsiz hobi atölyesi öğrencileri fide dikimi gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerin tarımla uğraşarak doğayı tanıma konusunda deneyim kazanmalarının hedeflendiği etkinlikte, fideler toprakla buluştu.

        SGM engelsiz hobi kurslarında yeteneklerini keşfeden öğrenciler, aileleriyle domates, salatalık ve biber fidelerini eğitmenleri eşliğinde dikerek, can suyu verdi.

        Tarım ekoloji faaliyetleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte ekilen ürünlerin takip edileceği de belirtildi.

        - Büyükşehir, Şehir Hastanesi'nin içme suyu hattını tamamladı

        Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin 2 bin 300 metrelik içme suyu hattını tamamladı.

        Yüzde 45'lik kısmı tamamlanan projenin atık su hattı da yakın zamanda çalışır hale getirilecek.

        Toplam maliyeti 21 milyon lira olan proje ile Şehir Hastanesi güçlü altyapı hattı ile buluşacak. Çalışmaları tamamlanan 2 bin 300 metrelik yeni içme suyu hattı ile kaliteli içme suyu, kesintisiz şekilde hastane musluklarına taşınacak.

        Proje kapsamında 750 metrelik kısmı tamamlanan atık su hattı, toplam 1540 metre uzunluğa sahip olacak. Yüzde 55'lik kısmı yakın zamanda tamamlanacak proje kısa sürede hizmete hazır hale gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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