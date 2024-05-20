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        Bakıra şekil veren Sakaryalı sanatçı, rölyef tablolarını sergiledi

        Sakarya'da unutulmaya yüz tutmuş bakır rölyef sanatıyla ilgilenen sanatçı Necmettin Sadıkoğlu, hat tablolarını açtığı sergide beğeniye sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:55
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        Bakıra şekil veren Sakaryalı sanatçı, rölyef tablolarını sergiledi
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        Sakarya'da unutulmaya yüz tutmuş bakır rölyef sanatıyla ilgilenen sanatçı Necmettin Sadıkoğlu, hat tablolarını açtığı sergide beğeniye sundu.

        Sapanca ilçesinde bir otelde ziyarete açılan sergide, sanatçının bakıra şekil vererek oluşturduğu 39 rölyef hat eseri ile 13 şehit mezarından aldığı topraklardan yaptığı Türk bayrağı motifli tablosu yer aldı.

        Sergiyi gezenler, eserleri inceleyerek Sadıkoğlu'ndan bilgi aldı.

        Bakır rölyef sanatçısı Sadıkoğlu, gazetecilere, sergiyi Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve şehit ailelerinin katılımıyla açtıklarını belirterek, rölyef sanatına ilişkin bilgiler verdi.

        Rölyefin kabartma sanatı olduğuna değinen Sadıkoğlu, "Bunu Türkiye'de ilk defa 15 yıl önce ben başlattım. Bu tarzda Türkiye'de bir veya iki tane şu anda tam anlamıyla yetiştirdiğim çırak ve ustalarım vardır. Burada kullandığımız en önemli teknik, zırnık dediğimiz bir sistemdir." diye konuştu.

        Sadıkoğlu, sergide toplam 40 eserin beğeniye sunulduğunu belirterek, "3 gün boyunca burada ürünleri sergileyeceğiz. Gelen insanlarımıza anlatıyoruz. Burada amacımızın, şehit ve bayrak kavramını unutmamak ve insanlara unutturmamak olduğunu tekrar her seferinde yineliyoruz." dedi.

        Sergi, 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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