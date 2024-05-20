Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da Türk Mutfağı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Valiliği önderliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek haftanın açılışı, yarın Adapazarı Kültür Merkezi'nde "Sakarya İli Yöresel Lezzetlerimiz ve Coğrafi İşaretli Ürünlerimizin Tanıtımı" programıyla başlayacak.

Açılış programında geleneğin, toplumsal mirasın ve derin kültür birleşimi olan Türk mutfağının lezzetli ve sağlıklı yemekleri, Sakaryalılarla buluşturulacak.

Hafta kapsamında mutfak atölyesi çalışmaları ve mutfak sergisi yapılacak. Programda, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği Sakarya Şube Başkanlığınca dartılı keşkek, kabak cezeryesi, Sakarya Pamukova Kadın Kooperatifi ve Şenpiliç Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından yöresel çorbalar, Serdivan Bosna-Sancak Karadağ Boşnakları Derneği tarafından börek, Sakarya Büyükşehir Belediyesince kabak tatlısı, Akyazı Kadın Kooperatifince Osmanlı şerbeti, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ata tohumu dağıtımı, Çaykur tarafından çay ikramı yapılacak.

Ayrıca, 15 Temmuz Milli İrade Derneği, geleneksel özelliklere sahip mutfak araç gereçlerinden oluşan stant hazırlayacak. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, 23 Mayıs'ta sona erecek. - Belediyeden öğrencilere ulaşım desteği Sakarya'da belediye otobüslerinin ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yüzde 54 indirimli uygulanması kararı yürürlüğe girdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın şehir dışında olmasından dolayı Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde öğrencilere ulaşım ücretlerinde indirim uygulanmasına yönelik fiyat tarifesinin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Alemdar, her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımlar atmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Çocuklarımız artık otobüse ücretsiz binecek. Üniversite öğrencilerimiz ve gençlerimizin de bütçelerine ciddi katkı sağlamış olacağız. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. - Milli Türk Talebe Birliği'nin Geyve temsilcisi Özkan oldu