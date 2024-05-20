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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da Türk Mutfağı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:46 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:46
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya'da Türk Mutfağı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Valiliği önderliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek haftanın açılışı, yarın Adapazarı Kültür Merkezi'nde "Sakarya İli Yöresel Lezzetlerimiz ve Coğrafi İşaretli Ürünlerimizin Tanıtımı" programıyla başlayacak.

        Açılış programında geleneğin, toplumsal mirasın ve derin kültür birleşimi olan Türk mutfağının lezzetli ve sağlıklı yemekleri, Sakaryalılarla buluşturulacak.

        Hafta kapsamında mutfak atölyesi çalışmaları ve mutfak sergisi yapılacak.

        Programda, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği Sakarya Şube Başkanlığınca dartılı keşkek, kabak cezeryesi, Sakarya Pamukova Kadın Kooperatifi ve Şenpiliç Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından yöresel çorbalar, Serdivan Bosna-Sancak Karadağ Boşnakları Derneği tarafından börek, Sakarya Büyükşehir Belediyesince kabak tatlısı, Akyazı Kadın Kooperatifince Osmanlı şerbeti, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ata tohumu dağıtımı, Çaykur tarafından çay ikramı yapılacak.

        Ayrıca, 15 Temmuz Milli İrade Derneği, geleneksel özelliklere sahip mutfak araç gereçlerinden oluşan stant hazırlayacak.

        Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, 23 Mayıs'ta sona erecek.

        - Belediyeden öğrencilere ulaşım desteği

        Sakarya'da belediye otobüslerinin ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yüzde 54 indirimli uygulanması kararı yürürlüğe girdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın şehir dışında olmasından dolayı Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde öğrencilere ulaşım ücretlerinde indirim uygulanmasına yönelik fiyat tarifesinin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Alemdar, her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımlar atmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Çocuklarımız artık otobüse ücretsiz binecek. Üniversite öğrencilerimiz ve gençlerimizin de bütçelerine ciddi katkı sağlamış olacağız. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        - Milli Türk Talebe Birliği'nin Geyve temsilcisi Özkan oldu

        Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Geyve Temsilciliği'ne Oğuzhan Özkan getirildi.

        Birliğin Sakarya Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde teşkilatlanmaya giden MTTB Sakarya, Arifiye'den sonra Geyve'de de atama gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda MTTB Geyve Temsilciliği görevine Oğuzhan Özkan getirildi.

        Özkan, teşkilat binasında gerçekleştirilen mazbata töreniyle görevini devraldı.

        MTTB Sakarya İl Başkanı Hüseyin Yetkiner, hedeflerinin, gençlere temas etme noktasında tüm çalışmalarda aktif ve öncü rol üstlenmek olduğunu vurgulayarak, sadece şehir merkezlerinde değil, tüm ilçelerde faaliyet sahalarını genişletmek istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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