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        Sakarya'da iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 20:10 Güncelleme: 20.05.2024 - 20:13
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        Sakarya'da iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı.

        Taraklı-Göynük yolunda tavuk kümesinde çalışan F.Y. (25), dengesini kaybetmesi sonucu yüksek alandan yere düştü.

        İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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