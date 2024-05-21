Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel ürünler tanıtıldı

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel yemeklerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince etkinlikler organize edildi.

Sakarya'da Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Türk mutfağının dünyanın en zengin üç mutfağı arasında yer aldığını belirterek, tanıtım ve sunumda daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini, son yıllarda buna yönelik önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Vekili Süleyman Acar da Sakarya'nın zengin yemek kültürüyle ön plana çıkan şehirlerden olduğunu dile getirdi.

Vali Karadeniz, bütün bu değerleri korumak, yaşatmak, geliştirmek ve bunu ekonominin önemli zincirlerinden turizmin hizmetine sunmak adına çalışmaların ve bu tür faaliyetlerin önem taşıdığını vurguladı.

Karadeniz, diğer turizm faaliyetlerinde gelirin genellikle turiste hizmet sunanlara gittiğini fakat gastronomi alanında turizm gelirinin, ürünleri yetiştiren çiftçiye kadar ulaştığını anlattı.

Acar, şehrin 16'sı gıda, 3'ü de el sanatı olmak üzere toplam 19 ürününün coğrafi işaret belgesine sahip olduğunu aktardı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise son zamanlarda gastronomi turizmine yönelik taleplerin arttığını, Sakarya'nın da bu anlamda önemli bir pozisyonda olduğunu kaydetti.

SATSO olarak 4 yıldır yürüttükleri projeyle Sakarya mutfağının önde gelen lezzetlerini kitap haline getirdiklerini ve oda bünyesindeki Mutfak Sanatları Akademisi'nde de bu lezzetleri Sakaryalıların ve kente gelen turistlerin beğenisine sunduklarını belirtti.