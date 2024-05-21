Sakarya'da kaza yapan midibüsteki 9 kişi yaralandı

Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait depo alanına giren midibüs, burada bulunan bir araca çarptı ardından ağaçlık alana girdi.

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