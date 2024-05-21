Sakarya'da kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isterken yaralanan anne hastanede öldü

Olay esnasında elinden yaralanan ve kaçan Ö.Y ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

İddiaya göre, 18 Nisan'da, Erdoğdu Mahallesi'nde ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen Ö.Y'nin, (42) üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığı esnada, bunu engellemek isterken alevlerin üzerine sıçradığı annesi M.Y, (64), Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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