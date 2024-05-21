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        Sakarya'da kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isterken yaralanan anne hastanede öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığı iddia edilen oğlunu engellemek isterken yaralanan anne tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 21.05.2024 - 22:15
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        Sakarya'da kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isterken yaralanan anne hastanede öldü
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığı iddia edilen oğlunu engellemek isterken yaralanan anne tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, 18 Nisan'da, Erdoğdu Mahallesi'nde ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen Ö.Y'nin, (42) üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığı esnada, bunu engellemek isterken alevlerin üzerine sıçradığı annesi M.Y, (64), Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hastaneden alınarak Akyazı'ya getirilen kadının cenazesi, öğle vakti Muhacirler Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Olay esnasında elinden yaralanan ve kaçan Ö.Y ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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