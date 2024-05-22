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        Sakarya'dan kısa kısa

        Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DOMİOSB) yatırımcıları, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:02
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DOMİOSB) yatırımcıları, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

        DOMİOSB'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, bölge ve ülke ekonomisine önemli değer katacak bölgenin tamamlandığında istihdam, ürettiği mal ve yeni teknolojilerle kentin göz bebeği bir OSB haline geleceğine inandığını kaydetti.

        Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan da OSB yatırımlarının ilçeye değer katacağını vurgulayarak, belediye olarak gelecekte ihtiyaç olabilecek yatırımlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

        DOMİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Çelik, bölgenin Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğinde tamamlanma aşamasına doğru hızla ilerlediğini, iki kurumun uyumu sayesinde bu projenin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaklarını bildirdi.

        Toplantıya, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, DOMİOSB Bölge Müdürü Ersan Şentürk, SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kar ve çok sayıda yatırımcı firma katıldı.

        - Eğitim-Bir-Sen'den Çanakkale gezisi

        Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi üyelerine özel yurt içi ve dışına turistik turlar devam ediyor.

        Sendikadan yapılan açıklamaya göre, turlar kapsamında son olarak Çanakkale'ye gezi gerçekleştirildi.

        Geziyi değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, özlük hukuki ve mali haklarla ilgili kazanım mücadelesi verdiklerini, üyelere özel indirimli turlar düzenlemeye çalıştıklarını belirtti.

        Ziyarette Gelibolu Yarımadası ile önemli tarihi mekanların ve müzelerin gezildiğini aktaran Mengen, turların devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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