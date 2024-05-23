Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor

"Sanda" kategorisinde minderde rakipleriyle kıyasıya yarışan sporcular, "taolu" branşında ise en iyi hareketlerini yaparak derece almaya çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, 50 ilden 959 sporcu mücadele ediyor.

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