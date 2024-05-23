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        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor

        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:02
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        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor
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        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, 50 ilden 959 sporcu mücadele ediyor.

        "Sanda" kategorisinde minderde rakipleriyle kıyasıya yarışan sporcular, "taolu" branşında ise en iyi hareketlerini yaparak derece almaya çalışıyor.

        Şampiyona, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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