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        Bakanlık sanatçıları, el sanatındaki tecrübelerini halk eğitim merkezi öğreticileriyle paylaştı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Sakarya'da halk eğitim merkezi öğreticilerine el sanatı alanındaki tecrübelerini aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:44
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        Bakanlık sanatçıları, el sanatındaki tecrübelerini halk eğitim merkezi öğreticileriyle paylaştı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Sakarya'da halk eğitim merkezi öğreticilerine el sanatı alanındaki tecrübelerini aktardı.

        Bakanlığın somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 5 sanatçı, "Sanatkarlar Buluşuyor" projesi kapsamında 6 ilden gelen yaklaşık 40 halk eğitim merkezi öğreticileriyle buluştu. Kentteki bir restoranda, kültürel çeşitliliğin korunması ve nesilden nesle aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara iki gün boyunca el sanatı alanında uygulamalı eğitim verildi.

        İlk etapta Sakarya, Bursa ve İstanbul'da düzenlenecek, daha sonra da Anadolu illerine yaygınlaştırılacak eğitimlere katılan öğreticiler, sanatçıların tecrübelerinden yararlanarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

        - "Anadolu'da gerçek ustalarımızla birleşmek istiyoruz"

        Proje yürütücüsü Meryem Şengül, AA muhabirine, geleneksel el sanatlarını yaşatmak için Bakanlık sanatçılarıyla yola devam edeceklerini söyledi.

        Şengül, proje kapsamında halk eğitim hocalarına daha detaylı eğitim vermek istediklerini belirterek, "Çok mutlu oldular, biz de çok mutlu olduk. Gerçekten verimli eğitim oldu. Projemizin en iyi yerlere ulaşabileceğini umut ediyoruz. Hedefimiz büyük. Ülke içinde Anadolu'da gerçek ustalarımızla birleşmek istiyoruz." diye konuştu.

        Geleneksel işleme alanında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Ödül Deren Zayene de sanat alanındaki tecrübelerini katılımcılara aktardıklarını anlatarak, "Ne kadar aktarırsak tecrübeyi alan insanlar da bir sonrakilere aynı tecrübeleri aktararak, yeni iş, yeni çalışma alanı sağlayabilirler' düşüncesiyle yola çıktık." şeklinde konuştu.

        Tel kırma alanında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nimet Berberoğlu, geleneksel Türk el sanatlarını nesilden nesle aktarmak için yola çıktıklarını, bunları yurt dışında da tanıtmak istediklerini aktardı.

        Akyazı Halk Eğitim Merkezi öğreticisi Melek Sofuoğlu, eğitimlerle eksikliklerini öğrendiklerini, bilgi birikimlerini daha da güçlendirdiklerini kaydetti.

        Kağıt sanatı eğitimine katılan Gebze Halk Eğitim Merkezi öğreticisi Fatma Kabaoğlu da burada edindiği bilgileri öğrencilerine aktaracağına değinerek, projenin devamının gelmesinin el sanatları eğitimine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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