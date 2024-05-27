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        Sakarya'da ortaokul öğrencileri, "Harezmi Eğitim Modeli" ile kalıpların dışına çıkıyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortaokul öğrencileri, elektrik ihtiyacını güneş panelleriyle sağladıkları atölyelerinde yenilenebilir enerji, çevre kirliliği, su kullanımı ve kodlama alanlarında çalışmalar yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:50
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        Sakarya'da ortaokul öğrencileri, "Harezmi Eğitim Modeli" ile kalıpların dışına çıkıyor
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortaokul öğrencileri, elektrik ihtiyacını güneş panelleriyle sağladıkları atölyelerinde yenilenebilir enerji, çevre kirliliği, su kullanımı ve kodlama alanlarında çalışmalar yürütüyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün, eğitimde farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrencilere çok yönlü öğrenme ortamı sunan "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında hafta sonları da okulda buluşan Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin rehberlerliğinde aralarında tartıştıkları fikirlerden yola çıkarak proje geliştiriyor.

        Çalışmalar kapsamında Fen Bilimleri Atölyesi'nin elektrik ihtiyacını güneş enerjisi panelleriyle karşılamayı başaran öğrenciler, başta yenilenebilir enerji olmak üzere çevre kirliliği, suyun doğru kullanımı ve kodlama alanlarında öğrendikleri bilgileri, geliştirdikleri projelerle somut verilere dönüştürmeye çalışıyor.

        Okul müdürü Fuat Özgen, AA muhabirine, fen, sosyal bilimler ve bilişim teknolojilerinin harmanlandığı eğitim modelinde öğrencilerin kalıpsallığın dışına çıkarak daha da özgürleştiğini belirtti.

        Bu kapsamda hazırlanan Fen Bilimleri sınıfının, öğrencilerin en çok keyif aldığı laboratuvarlardan biri olduğunu anlatan Özgen, "Okul ortamları genelde standartları olan, rutinde öğrencilerin birlikte hareket ettikleri ortamlardır. Oluşturulan bu laboratuvarlarla rutin çalışmanın dışına nasıl çıkılır sorusunun cevabı verilmiş oldu. Çocuklarımızın kimi zaman dinlendiği, kimi zaman kendileriyle baş başa kaldıkları, kimi zamanda özgür ve özgün fikirler üretebildikleri bir ortam halini aldı." diye konuştu.

        Sosyal bilgiler öğretmeni Abdulkadir Yılmaz da "Harezmi Eğitim Modeli"nin, öğrencilerin ekonomik, toplumsal, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesini, sorunların farkına varabilmesini ve araştırarak, gözlemleyerek bu sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışmalarını sağladığını aktardı.

        Böylece öğrencilerin, klasik eğitim modelinin dışında fark ettiği sorunlara algoritma temelli olarak adım adım çözüm önerileri getirmeye çalıştığına değinen Yılmaz, eğitime başlarken katılımın düşük olmasını beklediklerini ancak öğrencilerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını dile getirdi.

        Fen bilimleri öğretmeni Ömer Karabayır ise öğrencilerle yaptıkları araştırma ve çalışmalar sonucu kendi elektriğini üreten atölye oluşturduklarına işaret ederek, "Televizyon ve internet ortamlarında gördükleri videolardan yola çıkarak maketler üzerinden küçük güneş enerjisi panelleri oluşturduk. Sonrasında ise sınıfın aydınlatması için araştırmalar yaptık. Malzemeleri temin ederek butik enerji sayesinde artık kendi kendisine yetebilen bir sınıf oluşturduk." şeklinde konuştu.

        - Öğrenciler eğlenirken güncel sorunlara çözüm önerileri arıyor

        7. sınıf öğrencisi Zülel Aksoy, eğitimlerde yeni arkadaşlıklar edindiğini, akranlarının farklı düşüncelere sahip olduklarını ve sorunların çözümleri noktasında farklı düşünceler ürettiklerini keşfettiğini söyledi. Çevre konularına çözümler aradıklarından bahseden Aksoy, çözümleri üretirken de hayatın daha güzel olmasını arzuladıklarını kaydetti.

        Nihan Kulaç da Harezmi sisteminin başka okullarda da uygulanmasının çok güzel olacağını ve diğer öğrencilerin de ilgisini çekeceğini düşündüğünü vurgulayarak, çalışmalar kapsamında oyun geliştirdiklerini, kirli suyun süzme yönetimiyle temizlenmesini öğrendiklerini kaydetti.

        6. sınıf öğrencisi Hayri Kalebaşı, eğitimlerde hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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