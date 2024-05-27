Sakarya'da ortaokul öğrencileri, "Harezmi Eğitim Modeli" ile kalıpların dışına çıkıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortaokul öğrencileri, elektrik ihtiyacını güneş panelleriyle sağladıkları atölyelerinde yenilenebilir enerji, çevre kirliliği, su kullanımı ve kodlama alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün, eğitimde farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrencilere çok yönlü öğrenme ortamı sunan "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında hafta sonları da okulda buluşan Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin rehberlerliğinde aralarında tartıştıkları fikirlerden yola çıkarak proje geliştiriyor.

Okul müdürü Fuat Özgen, AA muhabirine, fen, sosyal bilimler ve bilişim teknolojilerinin harmanlandığı eğitim modelinde öğrencilerin kalıpsallığın dışına çıkarak daha da özgürleştiğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında Fen Bilimleri Atölyesi'nin elektrik ihtiyacını güneş enerjisi panelleriyle karşılamayı başaran öğrenciler, başta yenilenebilir enerji olmak üzere çevre kirliliği, suyun doğru kullanımı ve kodlama alanlarında öğrendikleri bilgileri, geliştirdikleri projelerle somut verilere dönüştürmeye çalışıyor.

Bu kapsamda hazırlanan Fen Bilimleri sınıfının, öğrencilerin en çok keyif aldığı laboratuvarlardan biri olduğunu anlatan Özgen, "Okul ortamları genelde standartları olan, rutinde öğrencilerin birlikte hareket ettikleri ortamlardır. Oluşturulan bu laboratuvarlarla rutin çalışmanın dışına nasıl çıkılır sorusunun cevabı verilmiş oldu. Çocuklarımızın kimi zaman dinlendiği, kimi zaman kendileriyle baş başa kaldıkları, kimi zamanda özgür ve özgün fikirler üretebildikleri bir ortam halini aldı." diye konuştu.

Sosyal bilgiler öğretmeni Abdulkadir Yılmaz da "Harezmi Eğitim Modeli"nin, öğrencilerin ekonomik, toplumsal, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesini, sorunların farkına varabilmesini ve araştırarak, gözlemleyerek bu sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışmalarını sağladığını aktardı.