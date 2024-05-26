Sakarya'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karasu sahili 32 Evler mevkisinde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan yüksekokul öğrencisi Burak Emre Meşe'nin bulunması için başlatılan çalışmalar, 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere 120 kilometrelik alanda yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 botun su yüzeyinden, dalgıçların su altından ve 1 helikopterin havadan katıldığı aramalara, karadan da polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri destek veriyor.