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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yusuf Alemdar'ın adı kullanılarak yardım ve para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:09
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yusuf Alemdar'ın adı kullanılarak yardım ve para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın adı kullanılarak ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."

        - Sakarya'da doğa yürüyüşleri sürüyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilkbahar doğa yürüyüşleri, bu hafta Karasu-Kocaali arasında yer alan Maden Deresi Parkuru'nda devam etti.

        Fotoğraf çekilerek günü ölümsüzleştiren doğa tutkunları, günün ilk anından itibaren kendilerine ulaşım, egzersiz, rehberlik ve tüm konularda hizmet eden Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Vatandaşlarımızı spor yapmaya ve sağlıklı hareketliliğe teşvik etmek, şehrimizin keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı noktasını göstermek amacıyla düzenlediğimiz doğa yürüyüşlerimiz, Karasu-Kocaali arasında yer alan Maden Deresi Parkuru'yla devam etti. Katılım sağlayan tüm doğa tutkunlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımızın devamı için her hafta pazartesi günü başvuruları açıyoruz. Yürüyüşler için 'sakarya.bel.tr' adresinden kayıt olup bize katılabilirsiniz."

        - Hendek'te 7 mahalleye içme suyu ileten hat yenilendi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyu kaynaklarını korumak ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak için kent genelinde hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında Hendek ilçesinde Çiftlik, Akova, Servetiye, Çağlayan, Akpınar, Çakallık ve Uzuncaorman mahallelerine içme suyu sağlayan kollektör hattı yenilendi.

        Böylece su israfı önlenmiş oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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