Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yusuf Alemdar'ın adı kullanılarak yardım ve para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın adı kullanılarak ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."

- Sakarya'da doğa yürüyüşleri sürüyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilkbahar doğa yürüyüşleri, bu hafta Karasu-Kocaali arasında yer alan Maden Deresi Parkuru'nda devam etti. Fotoğraf çekilerek günü ölümsüzleştiren doğa tutkunları, günün ilk anından itibaren kendilerine ulaşım, egzersiz, rehberlik ve tüm konularda hizmet eden Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Belediyeden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Vatandaşlarımızı spor yapmaya ve sağlıklı hareketliliğe teşvik etmek, şehrimizin keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı noktasını göstermek amacıyla düzenlediğimiz doğa yürüyüşlerimiz, Karasu-Kocaali arasında yer alan Maden Deresi Parkuru'yla devam etti. Katılım sağlayan tüm doğa tutkunlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımızın devamı için her hafta pazartesi günü başvuruları açıyoruz. Yürüyüşler için 'sakarya.bel.tr' adresinden kayıt olup bize katılabilirsiniz."