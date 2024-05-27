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        Sakaryaspor, Bodrum FK ile oynayacağı play-off final maçının hazırlıklarını tamamladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrum FK ile Adana'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:40
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        Sakaryaspor, Bodrum FK ile oynayacağı play-off final maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrum FK ile Adana'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda son idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Sakaryaspor, yarın hava yoluyla Adana'ya giderek hazırlıklarına devam edecek.

        Antrenmanı, Kulüp Başkanı Cumhur Genç, yöneticiler ve taraftarlar da takip etti.

        Sakarya temsilcisi, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Bodrum FK ile 30 Mayıs Perşembe saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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