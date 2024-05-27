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        Sakarya ve Düzce'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Sakarya ve Düzce'de yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:38 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:38
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        Sakarya ve Düzce'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Sakarya ve Düzce'de yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Kent merkezindeki Şerefiye Camisi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi üyeleri, sloganlar atarak tarihi Orhan Camisi'ne kadar yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan AGD Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, 8 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan İsrail rejiminin dün gece yeni bir caniliğe imza attığını ve Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit ettiğini söyledi.

        Aydın, İsrail'in insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırının sözün bittiği yer olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır. Filistin direnişinin geçtiğimiz günlerde onlarca İsrail askerini esir almasıyla Gazze’de yeni bir darbe alan siyonistlere karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir."

        Grup, duanın ardından dağıldı.

        - Düzce

        Düzce Cedidiye Meydanı'nda Anadolu Gençlik Derneği ve Yedi Hilal Derneğinin öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Burada iki derneğin ortaklaşa düzenlediği basın açıklamasında İsrail'in, Gazze'nin ardından Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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