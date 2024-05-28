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        Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasına devam edildi

        Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanması sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:52
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        Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasına devam edildi
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        Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanması sürdü.

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

        Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıklar dinlenildi.

        Tanık A.D, sanıklardan M.I'yı tanıdığını ifade ederek, "Bizzat görgüye dayalı bir bilgim yoktur, sadece sanığın başka bir grupta sohbetlere katıldığnı duymuştum. Duyuma dayalı bilgim dışında başka bir bilgim yoktur." dedi.

        Tanık M.D. de sanıklardan G.A'yı tanıdığını belirterek, "2006-2009 yıllarında beraber çalıştık. Ben örgütle alakalı sohbetlere katılıyordum. Sanığın da başka bir grupta sohbetlere katıldığını biliyordum, başka bir bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

        Sanık ve avukatları da tanık ifadelerindeki aleyhe hususları kabul etmediklerini, önceki beyanlarını yinelediklerini söyledi.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

        Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına ve bir sanığın "ByLock" içeriklerinin mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan dava birleştirilmişti.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

        Öte yandan firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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