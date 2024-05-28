Sakarya'da uluslararası üniversite öğrencilerine Türk kültürü tanıtıldı

Sakarya'da üniversite eğitimi kapsamında Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere yönelik "3. Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Günleri" düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) eğitim alan uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) etkinlik yapıldı.

Sergi ve atölye çalışmaları, oyun, yarışma, müzik dinletisi gerçekleştirilen programda, yöresel lezzetler ikram edildi. Yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan uluslararası öğrenciler, Abdal Topluluğu'nun şarkıları eşliğinde eğlendi.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, bir arada yaşadıkları uluslararası öğrencilerden memnun olduklarını dile getirerek, "Buradaki eğitimlerinden sonra memleketlerinde kültür elçilerimiz olacak. Gittikleri yerlere bizden selam söylemelerini istiyoruz. Bu programı düzenleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da organizasyonu düzenleyen SADEM yetkililerine ve stant açanlara teşekkür ederek, "Buraya katılan, eğitim alan binlerce öğrencimize de öz güvenleri için, Türkiye ve Sakarya'yı seçtikleri için teşekkür ediyorum. Gelecekte bizim hem kültür hem ticaret elçimiz olacaklar hem de birbirlerini tanıdıkları için dünyaya dostluk ve barış götürecekler." diye konuştu.